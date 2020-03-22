Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yıldız, evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yıldız, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yıldız, evinde ölü bulundu

31 dakika önce

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız (53), Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız (53), Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'ndeki evinde Yıldız'ın hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yıldız'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durumu haber alan sendika üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, olay yerine gelerek Yıldız'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yıldız, evinde ölü bulundu

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:13 Kaynak: AA

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