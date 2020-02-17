Türk Harb-İş Sendikası, Merasim Sokak şehitlerini andı - Son Dakika
Son Dakika Politika Türk Harb-İş Sendikası, Merasim Sokak şehitlerini andı - Son Dakika

Türk Harb-İş Sendikası, Merasim Sokak şehitlerini andı

7 saat önce

Türk Harb-İş Sendikası üyeleri, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanları andı.

Türk Harb-İş Sendikası, Merasim Sokak şehitlerini andı, System.String[]

Türk Harb-İş Sendikası üyeleri, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanları andı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, saldırının 4. yılında Merasim Sokak'ta şehitleri anma töreni düzenlendi.

Türk Harb-İş Sendikası Başkent Şube Başkanı Süleyman Demir, törende yaptığı konuşmada, son zamanlarda şer odaklarının yeniden harekete geçtiğini belirtti.

Türk milletinin her şeyin farkında olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri bir piyon, maşa, hatta sivrisinektir. Asıl bataklık ise ABD ve tasmasını elinde tuttuğu Orta Doğu'daki bazı kukla devletlerin yanı sıra zamanında burçlarına sancak diktiğimiz, atalarını Akdeniz'e döktüğümüz bazı sözde Avrupa devletleridir. Bataklığı kurutmak için biliyoruz ki devletimiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri canla başla çalışıyor. Devletimizin ihtiyaç duyması halinde 25 bin üyemizle iş önlüklerini çıkarıp üniforma giymeye hazır olduğumuzu buradan ilan ediyoruz.

Hiçbir haber programında veya açıklamada zikredilmese de o hain saldırıda 3 işçi arkadaşımız şehit olmuştur. 29 şehidimiz başta olmak üzere vatanı Türkiye, dini İslam için toprağa düşen şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Terörü, teröristleri, terör sevicilerini, YPG/ PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerini terörist olarak görmeyenleri, teröre kucak açan ve destekleyen devlet ve milletleri şiddetle, nefretle kınıyoruz."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:12 Kaynak: AA
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