Türk Harb-İş Sendikası'ndan depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Harb-İş Sendikası'ndan depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Türk Harb-İş Sendikası'ndan depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesince, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Türk Harb-İş Sendikası'ndan depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesince, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Gölcük Tersanesi'nde çalışan sendika üyesi işçilerin katkılarıyla toplanan nakdi yardımlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere, AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü hesabına yatırıldı.

Sendikanın mali sekreteri Nusret Subaşı, yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Subaşı, Gölcüklüler olarak depremi en iyi anlayan ve nelere ihtiyaç duyulacağını çok iyi bildiklerini ifade ederek, "Çünkü, 17 Ağustos 1999'daki asrın felaketi olan depremi yaşadık. Bundan dolayı depremle ilgili birçok eksiklikleri yaşayarak öğrendik. İlk olarak acil olan ayni yardım yaptık. Ardından sendikamızın üyelerinin katkılarıyla da nakdi yardımını gerçekleştirdik. Destek olan herkese gönülden teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Kocaeli, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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