Türk Harb-İş Sendikası'ndan emekli olan üyelere tören düzenlendi - Son Dakika

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesince, emekli olan 41 üye için tören düzenlendi.

Sendika sosyal tesislerinde düzenlenen törende, tersanesinde 33, Gölcük Bakım Onarım ve İstikam Komutanlığında 1, Karaağaçları Bakım Merkez Komutanlığında 3, Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında 3 ve Ereğli Onarım Destek Komutanlığında 1 kişi olmak üzere emekli olan 41 sendika üyesine çeşitli hediyeler verildi.

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi İdari Sekreteri Remzi Köstenci, burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle emekli olan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Uzun zamandan beri başarılı çalışmalar yaparak kazasız belasız bugünlere kadar gelerek beklediğiniz emeklilik hakkınızı aldınız. Bu, çok güzel bir duygudur. Şunu belirtmek isterim ki sendikamızın kapıları her zaman sizlere açıktır. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, emekli olanlara kıdem tazminatlarının alınması ve maaş bağlanması konularında bilgilendirme yapıldı.

Emekli olan 41 üyeye çeşitli hediyelerin verilmesiyle tören sona erdi.

Törene, sendikanın Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Selami Bulut, idari sekreter Remzi Köstenci ve mali sekreter Nusret Subaşı ile diğer sendika yetkilileri ve emekli olanların mesai arkadaşları katıldı.