Türk Harb-İş'ten Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Harb-İş'ten Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Türk Harb-İş'ten Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

7 saat önce

Türk Harb-İş Sendikası Başkent Şube Başkanı Süleyman Demir, "Şanlı milletimizin dua ve destekleriyle, kahraman ordumuz Bahar Kalkanı Operasyonu ile şehitlerimizin intikamını almış ve alçakça saldırının hesabını sormuştur.

Türk Harb-İş Sendikası Başkent Şube Başkanı Süleyman Demir, "Şanlı milletimizin dua ve destekleriyle, kahraman ordumuz Bahar Kalkanı Operasyonu ile şehitlerimizin intikamını almış ve alçakça saldırının hesabını sormuştur." dedi.

Demir, Türk Harb-İş Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, sendika olarak Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Rusya destekli Esed rejiminin Mehmetçiğe yönelik saldırısını lanetleyen Demir, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin rejime fazlasıyla karşılık verdiğini ifade eden Demir, "Şanlı milletimizin dua ve destekleriyle, kahraman ordumuz Bahar Kalkanı Operasyonu ile şehitlerimizin intikamını almış ve alçakça saldırının hesabını sormuştur." diye konuştu.

Süleyman Şah'ın kabrinin olduğu Suriye topraklarını Esed rejimine karşı korumaya hazır olduklarını söyleyen Demir, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan 25 bin üyemizle birlikte Bahar Kalkanı Operasyonu'na destek vermek amacıyla önlüklerimizi çıkarıp üniforma giymeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Türk Harb-İş'ten Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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