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Türk Hava Kurumu 97 yaşında - Son Dakika

Türk Hava Kurumu 97 yaşında

16.02.2022 16:05
Türk Hava Kurumu 97 yaşında

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, her şeyiyle Türk milletine ait olan THK'nin kısıtlı imkanlarla ayakları sağlam yere basan, tıpkı eski günlerinde olduğu gibi milletin kalbinde kendini yenileyerek yer alan kurum olmaya devam edeceğini söyledi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, her şeyiyle Türk milletine ait olan THK'nin kısıtlı imkanlarla ayakları sağlam yere basan, tıpkı eski günlerinde olduğu gibi milletin kalbinde kendini yenileyerek yer alan kurum olmaya devam edeceğini söyledi.

Kaya, THK'nin 97'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla THK Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 97 yıl önce işaret ettiği gibi, Türkiye'nin sportif havacılık alanındaki geleceğini yeniden inşa edebilmek için gayret gösterdiklerini bildirdi.

Sportif ve genel havacılık alanlarında emin ve sağlam adımlarla ilerlemenin önderliğini gururla üstlenmeye devam ettiklerini dile getiren Kaya, sportif havacılığın gelişmesini, tanınmasını ve uluslararası düzeyde öncü olmayı kendine hedef edinen THK'nin, sportif havacılık faaliyetlerini Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kurulan 5 havacılık merkezinde yürüttüğü eğitim ve etkinliklerle sürdürdüğünü ifade etti.

Kurum hakkında bilgi veren Kaya, devletin bütün kurumlarıyla barışık, hiçbir ayrım gözetmeksizin milletin bütününün faydasına çalıştıklarını, gündelik siyasi çekişmelerden uzak bir şekilde, havacılığın bir sığınağı olma vasfının üzerlerindeki ağır sorumluluğunu her zaman hissettiklerini kaydetti.

Kaya, THK'nin milletin ilk göz ağrısı olduğunu vurgulayarak, "Her şeyiyle milletimize ait olan THK, kısıtlı imkanlarla ayakları sağlam yere basan, tıpkı eski günlerinde olduğu gibi milletimizin kalbinde kendini yenileyerek yer alan bir kurum olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Bugün on binlerce vatan evladına amatör ve sportif havacılığı aşıladıklarının altını çizen Kaya, Türkiye'nin en iyi pilotlarını yetiştirerek, teknik bakım kabiliyetini her geçen gün arttırdıklarını sözlerine ekledi.

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Abdullah Kaya, Kayyum, Türk, Thk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Hava Kurumu 97 yaşında - Son Dakika


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