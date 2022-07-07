Türk Hava Kurumu, Hayrabolu'da kurban derisi toplayacak - Son Dakika
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Türk Hava Kurumu, Hayrabolu'da kurban derisi toplayacak

07.07.2022 11:57
Türk Hava Kurumu, Hayrabolu'da kurban derisi toplayacak

Türk Hava Kurumu (THK) Hayrabolu Şube Başkanı Kazım Özgür, vatandaşların kurban derilerini THK'ya bağışlamalarını istedi.

Türk Hava Kurumu (THK) Hayrabolu Şube Başkanı Kazım Özgür, vatandaşların kurban derilerini THK'ya bağışlamalarını istedi.

Özgür, AA muhabirine, kurumun bu yıl da kurban derisi toplayacağını ve vatandaşların kurban derilerini Türk Hava Kurumu'na verebileceklerini söyledi.

Hayrabolu genelinde deri toplayacaklarını ifade eden Özgür, şunları kaydetti:

"Halktan aldığını, halkımıza geri veren Türk Hava Kurumu, ilçe merkezi ve mahallelerinde kurban derisi toplama faaliyetlerini her yıl olduğu gibi halkımızın desteğiyle devam ettirmektedir. Kurban Bayramı'nın 1 ve 2'inci günleri kurbanlarınızın derilerini Türk Hava Kurumu'na bağışlamanızı bekliyoruz.

Halkımız da getirmek isterse şubemiz saat 08.00-20.00 arası açık olacak. Şubeye de bırakabilirler, ya da 315 10 86 numaralı telefonu da arayabilirler. Ekiplerimizle birlikte deri toplama işini en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramı'nızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Hayrabolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Hava Kurumu, Hayrabolu'da kurban derisi toplayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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