"Türk Hava Kurumu'na mahkemece 3 atama (geçici kayyum) yapıldı"
2 saat önce
Türk Hava Kurumuna kayyum atandığı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı'nın görevlendirildiği öne sürüldü.
euronews'in ulaştığı Türk Hava Kurumu kaynakları ise mahkemece kurumda boş olan 3 makama atama yapıldığını dile getirdi.
Türk Hava Kurumuna (THK) kayyum atandığı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı'nın görevlendirildiği öne sürüldü.
euronews'in ulaştığı Türk Hava Kurumu kaynakları ise mahkemece kurumda boş olan 3 makama atama yapıldığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:12
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