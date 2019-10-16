Son Dakika Haberleri: "Türk Hava Kurumu'na mahkemece 3 atama (geçici kayyum) yapıldı"
Son Dakika Dünya 'Türk Hava Kurumu'na mahkemece 3 atama (geçici kayyum) yapıldı'

"Türk Hava Kurumu'na mahkemece 3 atama (geçici kayyum) yapıldı"

2 saat önce

Türk Hava Kurumuna kayyum atandığı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı'nın görevlendirildiği öne sürüldü. euronews'in ulaştığı Türk Hava Kurumu kaynakları ise mahkemece kurumda boş olan 3 makama atama yapıldığını dile getirdi.

Türk Hava Kurumuna (THK) kayyum atandığı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı'nın görevlendirildiği öne sürüldü.


euronews'in ulaştığı Türk Hava Kurumu kaynakları ise mahkemece kurumda boş olan 3 makama atama yapıldığını dile getirdi.

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Türk Hava Kurumu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:12 
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Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı
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