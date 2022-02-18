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Türk Hava Kurumu'nun destekçilerine plaket - Son Dakika

Türk Hava Kurumu'nun destekçilerine plaket

18.02.2022 08:59
Türk Hava Kurumu'nun destekçilerine plaket

Türk Hava Kurumu'nun ((THK ) 97. yıldönümü dolayısıyla Kaymakam Mustafa Anteplioğlu ve Belediye Başkanı Kemal Vural ile kuruma yardım ve destek sağlayanlara plaket takdimi yapıldı.

Türk Hava Kurumu'nun ((THK ) 97. yıldönümü dolayısıyla Kaymakam Mustafa Anteplioğlu ve Belediye Başkanı Kemal Vural ile kuruma yardım ve destek sağlayanlara plaket takdimi yapıldı.

İslahiye THK Şube Başkanı Mümtaz Koyuncu ve yönetim kurulu üyeleri, yıldönümü dolayısıyla İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamlarında ziyaret etti.

Ziyarette Koyuncu, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Koyuncu, yardım ve desteklerinden dolayı Anteplioğlu ile Vural'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Anteplioğlu da ziyaretten dolayı Koyuncu ve üyelere teşekkür ederek, THK havacılık faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirtti.

Vural da Atatürk'ün kurduğu kuruma daima yardım ve desteklerinin süreceğini belirtti.

İslahiye Belediye Konferans salonunda düzenlenen törende ise kuruma yardım ve destek verenlere plaket takdimi yapıldı.

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Kemal Vural, Thk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Hava Kurumu'nun destekçilerine plaket - Son Dakika


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