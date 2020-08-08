Türk Hava Kurumu Posbıyık'a teşekkür plaketi verdi - Son Dakika

Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ve yönetimi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ve yönetimini kabul etti.

THK Başkanı Abdullah Hasçelik ve yönetimi, Başkan Posbıyık'a Kurban Bayramı'nda verdiği katkı ve destekleri için teşekkür ederek plaket sundu.

Başkan Posbıyık, ziyaretin anısına THK heyetine Herkül heykeli verdi. - ZONGULDAK