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Türk Hava Kuvvetleri, 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağladı - Son Dakika

Türk Hava Kuvvetleri, 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağladı

01.07.2021 13:18
Türk Hava Kuvvetleri, 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Polonya hava sahasında 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Polonya hava sahasında 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 1 adet KC-135R tanker uçağıyla ATARES (Havada Yakıt İkmali ve Nakliye Hizmetlerinin Değişimi) kapsamında Polonya hava sahasında 10 adet Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağlandı."

Milli Savunma Bakanlığı, Polonya, Tanker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Hava Kuvvetleri, 10 Polonya F-16 uçağına havada yakıt ikmali desteği sağladı - Son Dakika


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