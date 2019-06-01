DÜNYANIN ilk askeri hava teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetleri, 108'inci yaşını kutluyor. Ülke sınırlarında kuş uçurtmayan gökyüzü kartalları, yaptıkları hava harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbeler vuruyor.1 Haziran 1911 tarihinde 'Havacılık Komisyonu' adıyla faaliyete geçen Türk Hava Kuvvetleri, o yıl uçuş eğitimi için Fransa'ya 2 subay gönderdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan subayların ülkeye dönmesiyle birlikte 8 subay daha eğitime gönderildi. Ardından 3 Temmuz 1912 tarihinde İstanbul Hava Okulu açıldı ve Türk ordusu artık kendi pilotlarını yetiştirmeye başladı. Türk Hava Kuvvetleri, havacılık konusunda yapılan çalışmaların ardından 1'inci Dünya Savaşı döneminde Çanakkale'den Hicaz'a, Kafkasya'dan Filistin'e kadar çok geniş bir alanda, Türk askerinin çarpıştığı hemen hemen her cephede savaşa katıldı.BALKANLARIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETİ29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra ise çağdaş havacılığa uyum sağlayacak güçlü bir hava kuvvetinin kurulması için çalışmalar başlatıldı. 1933 yılından itibaren Türk havacıları, havacılığın sembolü olan mavi renkli üniforma giymeye başladı. 1937 yılında Hava Harp Akademisi açıldı ve 22 Mayıs 1939 tarihinde de hava tugayları kuruldu. 1940 yılında envanterindeki uçak sayısı yaklaşık 500 civarına ulaşan Hava Kuvvetleri, Balkanlar'da en güçlü hava kuvveti haline geldi ve 2'nci Dünya Savaşı süresince muhtemel bir savaşa karşı daima hazır olarak muhafaza edildi.HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURULDULojistik yönden Milli Savunma Bakanlığı'na, harekat ve eğitim yönünden ise Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı faaliyet gösteren hava birliklerinin tek komuta altında toplanmasına karar verildi. Bu amaçla 23 Ocak 1944'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı kuruldu. 27 Ocak 1944 tarihinde kolordu seviyesinde fiilen faaliyete geçirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk komutanlığına ise Tümgeneral Zeki Doğan atandı.İLK JET FİLOLARIHava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak tipleri açısından 1950 yılında önemli bir gelişme yaşandı. 15 Ekim 1950'de jet uçak alınmasına karar verilerek, 8 personel jet eğitimi için ABD'ye gönderildi. 1951 yılında eğitimini başarıyla tamamlayarak yurda dönen subaylar daha sonra jet intibak öğretmeni olarak görevlendirildi. Aynı yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda üs ve filo kuruluşuna geçilmeye başlandı. Balıkesir'de kurulan 9'uncu Jet Üs Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin ilk jet üssü, 191, 192 ve 193'üncü filolar da ilk jet filoları oldu.YURT DIŞI HAREKATLARITürkiye'nin 1952'de NATO'ya girmesiyle birlikte pervaneli uçaklar hizmet dışına çıkarıldı, yerlerine jetlerin getirilmesi için de çalışma başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın imkan ve kabiliyetleri 1980'de envantere yeni jenerasyon uçaklarının girmesiyle yeni boyutlar kazandı. Türk pilotları bu tarihten itibaren yurt dışında birçok harekata katıldı. 1995'te Türk Hava Kuvvetleri NATO'nun, Kararlı Güç Harekatında yer aldı. Bu operasyonda F-16'lar ilk defa kullanıldı ve Türk Hava Kuvvetleri 100'e yakın sorti yaptı. Daha sonra Türk Hava Kuvvetleri'nden 18 adet F-16 tipi uçak, NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması operasyonuna katıldı. Bu operasyona katılan F-16'ların tamamı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) tarafından yapılan ve gece görüş sistemi ile donatılan, lazer güdümlü bomba atabilen uçaklardı. Türkiye daha sonra Birleşmiş Milletlerin Bosna-Hersek için barışı koruma operasyonunda yer aldı. 2006'da, 4 Türk F-16'sı Natonun Baltık Hava Polisliği operasyonuna katıldı. Güneş Harekatı sırasında hava kuvvetleri F-16 ları, AGM-65 Maverick ve AGM-142 Popeye tipi mühimmatları ilk defa bir gece operasyonunda kullandı. 16 Eylül 2013'te Türk jetleri, sınır ihlali yapan Suriyeye ait Mi-17 tipi helikopteri angajman kuralları çerçevesinde düşürdü. Sınır ötesine düzenlediği operasyonlarla gücünü ortaya koyan hava kuvvetleri, son zamanlarda Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonların yanı sıra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısıyla dikkat çekti.FİLOYA F-35'LER EKLENDİZaman içerisinde gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarıyla her geçen büyüyen Türk Hava Kuvvetleri, bugün filosuna teknoloji harikası F35'leri ekledi. Dünyanın sayılı hava güçleri arasına giren Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 2018 sayımlarına göre 1056 uçak ve 475 helikopter ile birlikte çok sayıda insansız hava aracı bulunuyor.

- Ankara