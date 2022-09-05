SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

05.09.2022 20:42
SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Manisa'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Manisa'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

Meydanda toplanan bazı vatandaşlar akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün Manisa'da 8 Eylül Perşembe gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

YORUMLAR
500
Manisa'da kamyonetin çarptığı bisikletli öldü Manisa'da kamyonetin çarptığı bisikletli öldü AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi Klimov ile görüştü AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi Klimov ile görüştü
Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:15 Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:50 Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 20:42:38. #1.11#
SON DAKİKA: SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement