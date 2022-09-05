SOLOTÜRK Manisa'da prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Manisa 'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, Manisa, Güncel, Son Dakika

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