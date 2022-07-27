SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı - Son Dakika
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SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı

27.07.2022 16:04
SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

İzleyenler, time alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 29 Temmuz Cuma günü saat 14.30'da Ordu sahili üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

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Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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