SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.
Ordu'nun Altınordu ilçesi sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.
İzleyenler, time alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.
SOLOTÜRK, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 29 Temmuz Cuma günü saat 14.30'da Ordu sahili üzerinde gösteri uçuşu yapacak.
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