Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu 'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.