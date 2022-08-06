SOLOTÜRK Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Trabzon'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK, Trabzon'da dün açılışı gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Medical Park Stadyumu çevresinde gösteri sundu.
Ortahisar ilçesi sahilinde toplanan çok sayıda kişi yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Gösteriyi ilgiyle takip edenler, SOLOTÜRK'e alkışlarla destek verdi.
SOLOTÜRK, 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.
TEKNOFEST, 7 Ağustos Pazar günü sona erecek.
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