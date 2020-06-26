Türk Hava Kuvvetleri envanterinden geri çekilen F-4 Phantom- II savaş uçağı, Rize'ye getirildi - Son Dakika

Türk Hava Kuvvetleri envanterinden geri çekilen F-4 Phantom- II savaş uçağı, Rize'ye getirildi

RİZE - Rize sahiline renk katması planlanan emektar F-4 phantom-II savaş uçağı, Bağdatlı Mahallesi eski yat limanı alanı olarak bilinen bölgede başlatılan montaj çalışmaları 10 günde tamamlanarak yerine yerleştirildi.

Türk Hava Kuvvetlerinde yıllarca başarılı görevler almış, ancak aktif kullanım süresini tamamlamış olması nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinden geri çekilen F-4 Phantom- II savaş uçağı, Rize'ye getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerinden gelen teknik ekip ve Rize Belediyesi ekipleri tarafından uçağın yerleştirileceği alanda zemin iyileştirme çalışması yapılarak Uçak belirlenen alana yerleştirildi. Montaj aşamasında vatandaşların ilgi odağı haline gelen uçak kısa sürede beğeni kazandı. Ayrıca uçağın yerleştirildiği alanda ilerleyen süreçte şehitlik anıtı, Türk bayrağı ve milli duygularımızın sembolü olan bir takım çalışmalarında yapılması planlanıyor.