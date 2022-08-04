SoloTürk, Bayburt'ta gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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SoloTürk, Bayburt'ta gösteri uçuşu yaptı

04.08.2022 20:56
SoloTürk, Bayburt'ta gösteri uçuşu yaptı

TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SoloTürk, Bayburt semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SoloTürk, Bayburt semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SoloTürk, Bayburt'ta gösteri uçuşu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında düzenlenen uçuşta SoloTürk, yaptığı akrobatik hareketlerle nefes kesti. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği gösterinin görüntülerini, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı.


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Kaynak: DHA

Türk Hava Kuvvetleri, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SoloTürk, Bayburt'ta gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

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