Türk Hava Kuvvetleri 'nin tek F-16 ile gösteri yapan SoloTürk, Bayburt'ta gösteri uçuşu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında düzenlenen uçuşta SoloTürk, yaptığı akrobatik hareketlerle nefes kesti. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği gösterinin görüntülerini, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: DHA

Türk Hava Kuvvetleri, Bayburt, Güncel, Son Dakika

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