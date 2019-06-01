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Türk Hava Kuvvetleri'inin 108. yılına özel klip

51 dakika önce

Türk Hava Kuvvetleri'inin 108. yılına özel klipANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108. yılı dolayısıyla hazırlanan bir klibi paylaştı.

Türk Hava Kuvvetleri'inin 108. yılına özel klip
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108. yılı dolayısıyla hazırlanan bir klibi paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı klip ile, Dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından biri olan, Türk ordusu için havacılıkla ilgili ilk çalışmalara 1909 yılında başlayan ve 1911 yılında resmi olarak kurulan Türk Hava Kuvvetlerinin 108. yılını kutladı.
Yayınlanan videoda, pilotların uçuş öncesi hazırlıkları ve tatbikatlardan oluşan görüntülerin yanı sıra, Türk pilotların hedefleri tam 12'den vurduğu görüntülerde yer verildi.
Türk Hava Kuvvetleri'inin 108. yılına özel klip
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, 3. Sayfa
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