Türk pilotlar "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı için Azerbaycan'da - Son Dakika
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Türk pilotlar "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı için Azerbaycan'da

01.09.2022 21:22
Türk pilotlar "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı için Azerbaycan'da

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotlar ve teknik personelden oluşan ilk kafile, "TurAz Kartalı 2022" tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotlar ve teknik personelden oluşan ilk kafile, "TurAz Kartalı 2022" tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak taktik uçuş tatbikatı "TurAz Kartalı-2022"ye katılacak olan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçuş ve teknik personelden oluşan ilk kafilenin Azerbaycan'a geldiğini duyurdu. Açıklamada, tatbikata hazırlanmak amacıyla personelin yerleştirilmesi, tatbikatın planlanması ve diğer konularla ilgili çalışmaların yapıldığı ifade edildi. TurAz Kartalı-2022 tatbikatı 5 Eylül'de başlayacak. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, Azerbaycan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türk pilotlar 'TurAz Kartalı 2022' tatbikatı için Azerbaycan'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk pilotlar "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı için Azerbaycan'da - Son Dakika
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