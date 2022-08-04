Rize'de SOLOTÜRK heyecanı

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Rize'de uçuş gerçekleştirdi. İzleyiciler, gösteriyi ilgiyle takip etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi, Rize'de uçuş yaptı. Çay Çarşısı önünde oluşturulan alanda kentin birçok noktasından gelenler gösteriyi izledi. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle izleyenler, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Çocukları ile beraber gösteriyi izlemeye gelen İrem Tüfekçi "Çok heyecanlı bir gösteriydi. İzlerken büyük keyif aldık. Sesini duyduğumuzda biraz irkildik ama gurur vericiydi" dedi.Himmet Eren Kopuz jetin yakınlarına kadar geldiklerini belirterek, "Biraz korktuk ama çok heyecanlı ve gurur vericiydi" diye konuştu.

Betül Kuk da bu tür gösterilerin her zaman olmasını istediklerini aktararak, "Çok heyecanlı bir atmosferdi. Sesi biraz korkuttu ancak her anından gurur duyduk" ifadesini kullandı.