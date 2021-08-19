Türk Hava Kuvvetleri Polonya'da eğitim uçuşuna katıldı - Son Dakika

Türkiye ve Polonya'ya ait savaş uçakları, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, Polonya semalarında eğitim uçuşları gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'nin Polonya Hava Kuvvetlerine ait Malbork Hava Üssü'nde eğitime katıldığı belirtildi. Açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında, Polonya'ya ait 5 adet Mig-29 uçağı ile Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet F-16 uçağı, ortak planlanan Birleşik Hava Operasyonu (COMAO) eğitim uçuşlarını gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı. - VARŞOVA