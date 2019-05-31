Türk Hava Kuvvetlerinden 108. yıla özel klip
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 108. yılı dolayısıyla hazırlanan bir klibi paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:02 Kaynak: İHA
, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 108. yılı dolayısıyla hazırlanan bir klibi paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı kliple dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından biri olan, ilk çalışmalara 1909 yılında başlayan ve 1911 yılında resmi olarak kurulan Türk Hava Kuvvetlerinin 108. yılını kutladı. Yayınlanan videoda pilotların uçuş öncesi hazırlıkları ve tatbikatların yanısıra, Türk pilotlarının hedefleri tam 12'den vurduğu görüntülere yer verildi. - ANKARA
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