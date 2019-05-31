Son Dakika Haberleri: Türk Hava Kuvvetlerinden 108. yıla özel klip
Son Dakika Güncel Haber

Türk Hava Kuvvetlerinden 108. yıla özel klip

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 108. yılı dolayısıyla hazırlanan bir klibi paylaştı.

Türk Hava Kuvvetlerinden 108. yıla özel klip, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 108. yılı dolayısıyla hazırlanan bir klibi paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı kliple dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından biri olan, ilk çalışmalara 1909 yılında başlayan ve 1911 yılında resmi olarak kurulan Türk Hava Kuvvetlerinin 108. yılını kutladı. Yayınlanan videoda pilotların uçuş öncesi hazırlıkları ve tatbikatların yanısıra, Türk pilotlarının hedefleri tam 12'den vurduğu görüntülere yer verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:02 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Berat Albayrak'tan memurlara çifte müjde Sosyal medya kullanıcısı, Vildan Atasever'le nişanlısının önceden kanka olduğunu iddia etti Sokak ortasında yaşandı! Yabancı uyruklu erkek yanında yürüyen Türk kadına saldırdı Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman ilk şarkısını çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:30:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Hava Kuvvetlerinden 108. yıla özel klip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]