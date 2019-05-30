Türk Hava Kuvvetlerinin 108'inci kuruluş yıl dönümü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Orgeneral Küçükakyüz ve beraberindeki personel ile bir araya geldi.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Orgeneral Küçükakyüz ve personeli tebrik eden Akar, çalışmalarında başarı diledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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