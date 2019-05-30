Son Dakika Haberleri: Türk Hava Kuvvetlerinin 108'inci kuruluş yıl dönümü
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Türk Hava Kuvvetlerinin 108'inci kuruluş yıl dönümü

36 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin 108'inci kuruluş yıl dönümü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Orgeneral Küçükakyüz ve beraberindeki personel ile bir araya geldi.
Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Orgeneral Küçükakyüz ve personeli tebrik eden Akar, çalışmalarında başarı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:48 Kaynak: AA
Hulusi Akar, Güncel
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