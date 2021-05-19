Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları"ndan 19 Mayıs'a özel klip - Son Dakika

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları"ndan 19 Mayıs'a özel klip

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel hazırlanan kliple kutladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel hazırlanan kliple kutladı. Klipte, ünlü şarkıcı Kıraç'ın seslendirdiği 19 Mayıs Marşı eşliğinde Türk Yıldızları'nın görüntülerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı da görüntüyü, sosyal medya hesaplarından "Sevgimiz hep genç kalacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun." mesajıyla paylaştı.

Son Dakika

Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı

10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı

Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi

Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı

Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı

5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar

4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?