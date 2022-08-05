Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

05.08.2022 15:32

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, Trabzon'da açılışı yapılan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Medical Park Stadyumu üzerinde ve çevresinde gösteri sundu.

Ortahisar ilçe sahili üzerindeki gösteriyi izleyenler alkışlarıyla destek verdi.

Akrobasi hareketleriyle de beğeni toplayan Türk Yıldızları, hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 15 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

TEKNOFEST, 7 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

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