Türk Yıldızları, Trabzon'da açılışı yapılan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Medical Park Stadyumu üzerinde ve çevresinde gösteri sundu.

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

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