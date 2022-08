Türk Yıldızları Of'ta gösteri uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'un Of ilçesinde 4 Ağustos Perşembe günü gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları gösterilerle gökyüzünde sergiledikleri birbirinden güzel hareketlerle nefesleri kesen Türk Yıldızları'nın, 4 Ağustos'ta Of'ta gösteri uçuşu yapacağını belirtti.

Türk Yıldızları'nı Of'ta ağırlamaktan duydukları mutluluğu vurgulayan Sarıalioğlu, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere Türk Yıldızları, savaş uçaklarıyla yapılan gösteri uçuşlarında dünyada çok saygın bir yer edinmiş ve adını bütün dünyaya duyurmuştur. Türk milletinin gönlünde Silahlı Kuvvetlerimizin çok ayrı bir yeri vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her birimi, her timi ve her bir parçası bizim için değerlidir, içimizden bir parçadır. Ofluların da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sevgisi ve saygısı çok başkadır."

Sarıalioğlu, Türkiye'de ve yurt dışında gösteri uçuşlarında Türk Yıldızları'nın çok seçkin bir konumu olduğuna dikkati çekerek, "Yöresel sanatçılarımızdan Cemal Berber ve Orhan Saygın'ın konserleriyle başlayıp Türk Yıldızları'nın gösterisi ile devam edecek bu görsel şölene tüm halkımız davetlidir." ifadesini kullandı.