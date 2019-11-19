Son Dakika Haberleri: Türk hava sahası kara yolunu aratmadı
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Türk hava sahası kara yolunu aratmadı

6 saat önce

EUROCONTROL verilerine göre; 2019 Yılı Ekim ayı sonu itibarıyla Türk hava sahasını toplam 1 milyon 326 bin 911 sivil hava aracı kullandı.

Türk hava sahası kara yolunu aratmadı, System.String[]

EUROCONTROL verilerine göre; 2019 Yılı Ekim ayı sonu itibarıyla Türk hava sahasını toplam 1 milyon 326 bin 911 sivil hava aracı kullandı.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, EUROCONTROL verilerini açıkladı. Keskin, verilere göre 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla Hava Trafik Kontrol Merkezinden toplam 1 milyon 326 bin 911 sivil hava aracına hizmet verildiğini belirtti. Keskin, üst geçiş (overflight) sayısının ise 439 bin 740'a ulaştığını kaydetti.

Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2019 yılında hava trafiğinde zirve yaptığımız ay olan Ağustos ayında, 161 bin 392 trafikten 48 bin 317'sine üst geçiş hizmeti verildi. En yoğun günümüz olan 18 Ağustos 2019'da toplamda 5 bin 432 trafiğe hava trafik kontrol hizmeti verdik.

Bu sürede çok sayıda ve çeşitli kategoride askeri hava aracının kontrol ve koordinasyonu ile hava sahası tahsis işlemleri de başarıyla yürütüldü.

Bir milyon kilometrekarelik hava sahasında her türlü meteorolojik koşulda emniyetli, düzenli ve sıfır gecikme ile ATC hizmeti sağlamak temel hedefimizdir.

Türk hava sahasının gözü kulağı, gökyüzünün güvenli sesi olmaya; Asya'yı Avrupa'ya, Orta Doğu'yu Balkanlar ve Kafkaslar'a, Türkiye'yi dünyaya bağlayan hava koridorlarını başarıyla yönetmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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