Son Dakika Haberleri: Türk Hava Sahası'nı ihlal eden İHA düşürüldü
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Türk Hava Sahası'nı ihlal eden İHA düşürüldü

54 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vurulduğunu açıkladı.

Türk Hava Sahası'nı ihlal eden İHA düşürüldü, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28 Eylül'de milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA'nın, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki F-16 tarafından saat 13.24'te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu." ifadesi yer aldı.

Fırat, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:52 Kaynak: AA
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