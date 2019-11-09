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Son Dakika Spor Türk Hava Yolları: 0-3

Türk Hava Yolları: 0-3

7 saat önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Recep KarakoçBEŞİKTAŞ: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Doğa Topçiçek, Fatma Beyaz)TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova,...

Türk Hava Yolları: 0-3, System.String[]

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç

BEŞİKTAŞ: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Doğa Topçiçek, Fatma Beyaz)

TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts ( Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Ada Gemen)

SETLER: 22-25, 19-25, 6-25

SÜRE: 69 dakika (25, 24, 20)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu.


- İstanbul
Türk Hava Yolları, Ceyda Aktaş, Fatma Beyaz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:14 Kaynak: DHA
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