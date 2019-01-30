Son Dakika Haberleri: Türk Hava Yolları: 0 - Eczacıbaşı Vitra: 3

Türk Hava Yolları: 0 - Eczacıbaşı Vitra: 3

12 dakika önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları'na konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Türk Hava Yolları: 0 - Eczacıbaşı Vitra: 3, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları'na konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA'ya maçı kazandıran sertler 25-10, 25-15 ve 25-19 bitti.

---KÜNYE---

Salon: TVF Burhan Felek Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Görmen THY: Özge, Şeyma, Ruseva, Rahimova, Enright, Su, Berin (L), Nikolic, İrem, Mislina, Duygu. Eczacıbaşı VitrA: Meliha, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L). Setler: 10-25, 15-25, 19-25 Süre: 68 dakika (20,22,26)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:26 Kaynak: İHA

Vestel, Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Topluluğu, Güncel
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