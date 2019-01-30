Türk Hava Yolları: 0 - Eczacıbaşı Vitra: 3

Vestel
Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları
'na konuk olan Eczacıbaşı
VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Eczacıbaşı VitrA'ya maçı kazandıran sertler 25-10, 25-15 ve 25-19 bitti.
---KÜNYE---
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Caner Çıldır
, Selçuk
Görmen THY
: Özge, Şeyma, Ruseva, Rahimova, Enright, Su, Berin (L), Nikolic, İrem, Mislina, Duygu. Eczacıbaşı VitrA: Meliha, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge
(L). Setler: 10-25, 15-25, 19-25 Süre: 68 dakika (20,22,26)
(İHA)