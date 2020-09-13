Türk Hava Yolları 2020 Balkan Kupası Şampiyonu oldu

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ekibi Zeleznicar Lajkovac'ı iki maçta da 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez Balkan Kupası'nın sahibi oldu.

2020 Kadınlar Balkan Kupası'nda ülkemizi temsil eden Türk Hava Yolları, Sırbistan ekibi Zeleznicar Lajkovac'ı iki maçta da 3-1 mağlup ederek, üst üste ikinci kez Balkan Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğu elde eden Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti ve CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turunda Hırvatistan'ın OK Kastela takımı ile eşleşecek. CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turunda ilk karşılaşmalar 10-12 Kasım 2020 tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 24-26 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak.

(İHA)