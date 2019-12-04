Son Dakika Haberleri: Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna kaldı
Son Dakika Spor Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna kaldı - Son Dakika Spor

Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna kaldı

6 saat önce

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, "Burası kulüpten öte, bir ailedir.

Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna kaldı, System.String[]

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, "Burası kulüpten öte, bir ailedir. Ailemizin her ferdi bizim için çok önemli ve değerlidir. Türk Hava Yolları markasına daima yükselmek yakışır. Bu heyecanı bizlere yaşatan teknik heyetimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.


Baş Antrenör Marcello Abbondanza, "Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum. İlk maçta olduğu gibi bugün de kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularıma ve bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Takımımız adına çok iyi ve mutlu bir gün oldu." ifadelerini kullandı.Takım Kaptanı Aneta Kocmanova Havlickova ise " Maçı kazandığımız için mutluyuz. Lider ruhlu bir takım olduğumuz için maçı kazandık. Takım olarak tek hedefimiz var, turnuva sonunda şampiyon olup tarih yazmak istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum" dedi.  Uçan Sultanlar, son 16 turu karşılaşmasında CSM Lugoj Dukla Liberec karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Türk Hava Yolları, ilker aycı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:02 
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