Türk Hava Yolları, 2021 CEV Challenge Kupası'nda sahne alıyor

Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller etabında sahne alıyor.

2019 ve 2020 yıllarında namağlup Balkan Şampiyonu olarak ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nın 2021 CEV Challenge Kupası heyecanı yarın 17.00'de Hırvatistan temsilcisi OK Kastela takımı ile oynayacağı 16'lı Finaller etabı ilk maçıyla başlıyor. Türk Hava Yolları ve OK Kastela takımlarının ortak kararı üzerine, turun iki maçı da 10-11 Kasım 2020 tarihlerinde saat 17: 00'de İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu'nda oynanacak ve maçlar TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.

YILDIRIM: HER SENE ÜSTÜNE EKLEYEREK İLERLİYORUZTur öncesi Türk Hava Yolları Spor Kulübü Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım, başantrenör Marcello Abbondanza, takım menajeri Gizem Giraygil, takım kaptanı Şeyma Ercan ve orta oyuncu Aslı Kalaç açıklamalarda bulundu. Türk Hava Yolları Spor Kulübü Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım yaptığı açıklamada, " Türkiye 'nin en değerli markası Türk Hava Yolları çatısı altında faaliyet gösteren bir kulübüz. Hedefimiz her zaman yapabileceğimizin en iyisini başarmak. Böyle bir markaya bu yakışır. 2016 yılından bu yana faaliyette olan genç ve yeni bir takım olmamıza rağmen her sene üstüne ekleyerek ilerliyoruz. Şu ana kadar koyduğumuz tüm hedefleri başarıyla tamamladık. Bu kulübün en önemli mimarı, vizyonu ve destekleriyle Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, aynı zamanda da Kulüp Başkanımız Sayın İlker Aycı'dır. Türk sporuna ve takımımıza katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu."TAKIMDAKİ HERKESİN MOTİVASYON VE KONSANTRASYON SEVİYESİNİ ÇOK İYİ BULUYORUM"Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk devresini hedefledikleri yerde, ilk dört takım arasında tamamladıklarını belirten Yıldırım, "Bu bizi oldukça motive etti. Çok yoğun bir fikstürde mücadele ediyoruz. Buna rağmen takımdaki herkesin motivasyon ve konsantrasyon seviyesini çok iyi buluyorum. Takım olmak da bu zaten. Zorlu yollardan bir olarak çıkabilen ekipler başarıya ulaşıyor. Şimdi önümüzde Avrupa hedeflerimizi devam ettirebilmemiz adına iki önemli maç var. Hırvatistan ekibi OK Kastela'yı İstanbul'da ağırlayacağız. Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak olan maçlarımız TRT Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Umuyorum ki takımımız iki maçta da izleyicilere kaliteli ve keyifli bir mücadele izlettirip turu kayıpsız geçecek. Bu vesileyle, TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren başta olmak üzere, tüm TRT ailesine, takımımızın Avrupa heyecanına ortak oldukları için ve voleybola verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum" açıklamasında bulundu.GİRAYGİL: TURU GEÇECEĞİMİZE İNANCIM TAMTakım menajeri Gizem Giraygil ise "Başarılı ve sağlıklı geçen ilk devrenin ardından bu hafta Avrupa Kupası maceramız tekrar başlıyor. Rakibimize turun iki maçını da İstanbul'da oynamayı teklif ettik ve onlar da kabul ettiler. Salı ve çarşamba günü oynayacağımız maçlarda rakibimize üstünlük sağlayıp turu geçeceğimize inancım tam. İlerleyen turlar için CEV'in alternatif yollar düşündüğü haberini aldık. Umarım bütün takımların çıkarı ve sağlığının gözetildiği kararlar alınır ve biz de geçen sene pandemi sebebiyle yarım kalmış olan Challenge Kupası şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederiz" dedi.ABBONDANZA: KUPAYI KAZANMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZBaşantrenör Marcello Abbondanza da şunları dile getirdi: "Koronavirüs nedeniyle yarı finalde durmak zorunda kaldığımız geçen sezonun ardından, yeniden Avrupa'da mücadele etmeye başlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu hedefe ulaşmayı çok istiyoruz ve kupayı kazanmak için çok çalışıyoruz."ERCAN: BÜTÜN MAÇLARIN FİNAL NİTELİĞİNDE OLDUĞUNUN FARKINDAYIZTakım kaptanı Şeyma Ercan da açıklamalarda bulundu. Ercan, çok yoğun bir dönem geçirdiklerini söyleyerek, "Haftada iki defa lig maçı oynuyoruz. Ligin ilk devresini bizim hedefimize ulaşmamız için kritik önemi olan Aydın Büyükşehir Belediyespor maçını kazanarak tamamladığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde iki gün üst üste oynayacağımız Challenge Kupası maçları var. Challenge Kupası maçlarının hepsinin final niteliğinde olduğunun farkındayız. İnanıyorum ki güzel bir oyunla maçları kazanıp mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.KALAÇ: HER MAÇIN ÖNEMİ BÜYÜK

Takımın başarılı orta oyuncusu Aslı Kalaç ise, "Bu sezonun ilk CEV Challenge Kupası maçına çıkacağımız için heyecanlıyım. Challenge Kupası eleme usulü bir turnuva olduğu için, her maçın önemi büyük. Adım adım kupaya doğru gideceğimize inancım tam" şeklinde duygularını ifade etti.