Türk Hava Yolları 23 Nisan'ın 100'üncü yılına özel olarak TK1920 sefer sayılı uçağıyla Ankara... - Son Dakika

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Türk Hava Yolları 23 Nisan'ın 100'üncü yılına özel olarak TK1920 sefer sayılı uçağıyla Ankara...
6 saat önce
Türk Hava Yolları 23 Nisan'ın 100'üncü yılına özel olarak TK1920 sefer sayılı uçağıyla Ankara semalarında ay yıldız çizecek uçuş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:56 Kaynak: İHA
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