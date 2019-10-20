Son Dakika Haberleri: Türk Hava Yolları: 3-0
Son Dakika Spor Türk Hava Yolları: 3-0

Türk Hava Yolları: 3-0

29 dakika önce

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Ramazan Demiröz, Recep KarakoçVAKIFBANK: Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Milena, Cansu, Pınar (L), Gözde, Ebrar, MajaTÜRK HAVA YOLLARI: Ceylan, Özge, Anne, Özgenur, Aneta, Madi, Berin (L), Yasemin, Şeyma, Nursevil, AdaSETLER: 29-27, 25-23, 25-23SÜRE: 97...

Türk Hava Yolları: 3-0, System.String[]

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SALON: VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

VAKIFBANK: Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Milena, Cansu, Pınar (L), Gözde, Ebrar, Maja

TÜRK HAVA YOLLARI: Ceylan, Özge, Anne, Özgenur, Aneta, Madi, Berin (L), Yasemin, Şeyma, Nursevil, Ada

SETLER: 29-27, 25-23, 25-23

SÜRE: 97 dakika (37', 32', 28')

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında VakıfBank evinde konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 29-27, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında 25 Ekim Cuma günü deplasmanda Yeşilyurt'la karşı karşıya gelecek.


Türk Hava Yolları, Cansu Pınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:30 Kaynak: DHA
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