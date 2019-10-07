Son Dakika Haberleri: Türk Hava Yolları 700 kabin memuru alacak
Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları 700 kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları 700 kabin memuru alacak

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), 700 kadın kabin memuru alınacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları 700 kabin memuru alacak, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), 700 kadın kabin memuru alınacağını duyurdu.

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi konumundaki Türk Hava Yolları, istikrarla büyüme sürecinde kabin memuru olarak yer almak isteyen yeni çalışma arkadaşlarına yönelik bugün İş-Kur İstanbul İl Müdürlüğünde imzalanan protokolle iş alımı ilanını duyurdu. Türk Hava Yolları'nın İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokolle THY, yeni çalışma arkadaşlarını bünyesine dahil edecek. 700 başvuru sahibinin Türk Hava Yolları ailesinde istihdamı sağlanacak.

"KABİN MEMURU ARKADAŞLARIMIZI GİDEREK GENİŞLEYEN AİLEMİZİN FERDİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

İmza töreni sonrası açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu ve en önemli küresel değerlerinden biri olan markamız, dünyanın en iyi havayolu olma hedefiyle izlediği yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe katediyor. Seyahat deneyiminin hemen hemen her aşamasında hayata geçirdiğimiz yenilikçi icraatlar ve hızla büyüyen filo ve uçuş ağımızla gelişimimizi bilfiil sürdürüyoruz. Bu gelişim süresince istikrarla büyüyen markamızda tabiatıyla oluşan insan kaynağı ihtiyacını gereğince karşılayabilmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle ele alıyor, yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu büyümenin sağlıklı ve sağlam normlarda devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda bugün burada imza altına aldığımız protokolle duyurduğumuz kadın kabin memuru alımı iş ilanımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikayemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz" dedi.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru şartlarına ilişkin detaylara Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

(İHA)

Türk Hava Yolları, Çay, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
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