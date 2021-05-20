TÜRK HAVA YOLLARI 88 YAŞINDA - Son Dakika

TÜRK HAVA YOLLARI 88 YAŞINDA

20.05.2021 09:31

20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Yolları İşletmesi olarak kurulan ve bugün 88'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Hava Yolları (THY) bu sürede dünyanın en çok ülkesine uçuş yapan havayolu şirketi oldu.

20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Yolları İşletmesi olarak kurulan ve bugün 88'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Hava Yolları (THY) bu sürede dünyanın en çok ülkesine uçuş yapan havayolu şirketi oldu.

THY, ilk kez 1933 yılında, toplam 23 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 365 uçaklık modern bir filoya ve 127 ülkeyi kapsayan bir uçuş ağına sahip. Operasyonlarına ilk olarak, 'Devlet Hava Yolları İşletmesi adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (eski adıyla Yeşilköy Havalimanı) başlayan Türk Hava Yolları 1943- 1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklar ile bugünkü başarının temellerini attı. Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle birlikte, bayrak taşıyıcı ilk yurtdışı seferini 1947 yılında, Ankara - İstanbul - Atina hattında gerçekleştirdi. TC-ABA tescil kodlu DC-3 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş toplamda 2 saat 40 dakika sürdü. Türk Hava Yolları ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti.

50'NCİ YILDA 30 UÇAKLIK FİLO

Kuruluşunun 50. yılında (1983), 30 uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıtaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları bu önemli yılı 2,5 milyon yolcu ve 30 bin ton kargo taşıyarak tamamladı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ZİRVEDE YER ALDI

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan havacılık sektöründe yaptığı yatırımlar ve doğru stratejilere THY, 2020 yılında Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Türk Hava Yolları, açıklanan rakamlara göre 2020 yılını Avrupa'da en çok uçan (44 iç hat, 165 dış hat noktaya) network taşıyıcı olarak geride bıraktı. Pandemi nedeniyle 2020 yılında 2019'un yüzde 40'ı kadar kapasite arz edebilen şirket yolcu sayısında en az düşüş yaşayan (eksi yüzde 62), network taşıyıcılar arasında doluluk oranı en yüksek (yüzde 71) şirket olmayı başardı.

İLK GÜNKÜ HEYECANI YAŞIYORUZ

THY'nin kuruluşunun 88'nci yıl dönümü ile ilgili açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı İlker Avcı, Başarı yolculuğumuzun 88. yılında, bayrağımızı ilk günkü heyecanla taşımaya devam ediyoruz. Bu yolculukta gökyüzünde kimi zaman güzel günlerle kimi zaman fırtınalarla karşılaşan şirketimiz, atılan doğru adımlar sayesinde şu an dünyanın en saygın havayolu şirketlerinden biri konumunda. Havacılık sektörünün üzerine kara bulut gibi çöken pandemi sürecini atlattığımızda, milletimizden ve ülkemizden aldığımız enerjiyle endüstrideki payımızı artırmaya devam edeceğiz. Şirketimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese minnet duyuyoruz dedi.

İYİ Kİ GÖZYÜZDEYİZ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise şunları söyledi

Bundan tam 88 yıl önceydi. Aradan geçen zamanda çok şey değişti belki ama heyecanımız ve bayrağımızı dalgalandırmaktan duyduğumuz gurur hala ilk günkü gibi... İyi ki gökyüzündeyiz

TÜRK HAVA YOLLARI 88 YAŞINDA
TÜRK HAVA YOLLARI 88 YAŞINDA
TÜRK HAVA YOLLARI 88 YAŞINDA
TÜRK HAVA YOLLARI 88 YAŞINDA

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Pandemi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK HAVA YOLLARI 88 YAŞINDA - Son Dakika


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