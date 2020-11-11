Türk Hava Yolları adını son 16 takım arasına yazdırdı - Son Dakika

Türk Hava Yolları adını son 16 takım arasına yazdırdı

11.11.2020 20:31
Türk Hava Yolları adını son 16 takım arasına yazdırdı, System.String[]

Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Challenge Kupası son 32 turu ikinci maçında, Hırvatistan temsilcisi OK Kastela takımını 3-0 mağlup etti.

Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Challenge Kupası son 32 turu ikinci maçında, Hırvatistan temsilcisi OK Kastela takımını 3-0 mağlup etti.

2019 ve 2020 yıllarında namağlup Balkan Kupası Şampiyonu olan Türk Hava Yolları, 2021 CEV Challenge Kupası Son 32 turu ikinci maçında OK Kastela takımını 25-17, 25-15 ve 25-14'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Türk Hava Yolları iki maçta da rakibini 3-0'lık skorlarla mağlup etti ve adını 2021 CEV Challenge Kupası'nda son 16 takım arasına yazdırdı. Türk Hava Yolları, son 16 turunda Romanya'nın C.S.M. Lugoj takımıyla eşleşti. Türk Hava Yolları Spor Kulübü voleybolcularından Lauren Carlini, Madison Kingdon Rishel, Polen Ünver, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak ve Özge Nur Çetiner maç sonrasında görüşlerini aktardı.

"Şu anda rekabet etme şeklimizi seviyorum"

Türk Hava Yolları'nın 1995 doğumlu başarılı pasörü Lauren Carlini, "Bu turu güçlü bir şekilde geçtiğimiz için çok mutluyum. CEV Challenge Kupası'nda bir sonraki rakibimizle karşılaşmak için sabırsızlanıyoruz. Şu anda rekabet etme şeklimizi seviyorum. Takımımla birlikte büyümeyi, gelişmeyi ve hedeflerimizi başarmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

"Hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

1990 doğumlu tecrübeli pasör çaprazı Polen Ünver, "Bizim adımıza güzel iki maç geçirdik ve kendi evimizde oynamanın avantajıyla turu atladık. Çok mutluyuz. Şimdi önümüzde zorlu lig maçları ve sonrasında son 8 takım arasına kalabilmek için önemli CEV Challenge Kupası maçımız var. En iyi şekilde hazırlanıp, hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"Bir sonraki tura yükseldiğimiz için heyecanlı ve mutluyuz"

Türk Hava Yolları'nın 2019 yılından bu yana skor yükünü üstlenen isimlerden başarılı smaçör Madison Kingdon Rishel, "Takımımızın bu iki maçta gerçekten güçlü ve iyi oynadığını düşünüyorum, arka arkaya oynadığımız için bu hiç de kolay değil. Servis, blok ve savunmamızı geliştirmeye odaklandık ve maçlar sırasında bu alanlarda iyileştirmeler gösterdik. Bir sonraki tura yükseldiğimiz için heyecanlı ve mutluyuz" diyerek ekledi.

"Pandemi sebebiyle yarım kalan bir hedefimizi, o kupayı kazanmak istiyoruz"

Başarılı pasör Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, "Bizim için zor bir haftanın içindeyiz. 7 günde 4 maç oynayacağız. Oynadığımız iki maçı 3-0'lık galibiyetlerle tamamladık. Geçen sene pandemi sebebiyle yarım kalan bir hedefimiz vardı. Bu sene o kupayı kazanmak istiyoruz. Bugün aldığımız galibiyetle adımızı son 16 takım arasına yazdırarak hedefimize bir adım daha yaklaştık" şeklinde konuştu.

"Yoğun bir temponun içindeyiz ama güçlü bir takımız"

1993 doğumlu deneyimli orta oyuncu Özge Nur Çetiner, "İki maçı da iyi bir oyunla 3-0 kazanıp, tur atladığımız için çok mutluyum. Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısına Cumartesi günü başlıyoruz. Yoğun bir temponun içindeyiz ama güçlü bir takımız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çok çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alıp, CEV Challenge Kupası'nı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları adını son 16 takım arasına yazdırdı
Türk Hava Yolları adını son 16 takım arasına yazdırdı

Türk Hava Yolları, Avrupa, Kadın, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk Hava Yolları adını son 16 takım arasına yazdırdı - Son Dakika Spor


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