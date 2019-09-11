Türk Hava Yolları, Ağustos ayında 84,8 doluluk oranıyla uçtu

Türk Hava Yolları (THY), Ağustos ayına ilişkin yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre bayrak taşıyıcı, havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan talep azalmasına rağmen yüzde 84,8 doluluk oranına ulaştı. Küresel taşıyıcının dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak rekor düzeyde gerçekleşti.



Dünyanın en çok ülkesine tek merkezden bağlantı imkanı sunan Türk Hava Yolları, Ağustos ayına ilişkin yolcu ve kargo trafik verilerini açıkladı. Ağustos ayında THY'nin doluluk oranı yüzde 84,8 olarak gerçekleşti. THY'nin taşıdığı kargo miktarında ise çift haneli artış yaşandı.



Taşınan kargo miktarı yüzde 11,5 arttı



THY taşıdığı kargo miktarını da geçtiğimiz yıla oranla arttırdı. Dünyada en iyi beş hava kargo markasından biri olma hedefine Turkish Cargo markasıyla ilerleyen bayrak taşıyıcı, Ağustos ayında taşıdığı kargo-posta hacmini ise geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 11,5 artırdı. Bayrak taşıyıcı, hava kargo pazarında çift haneli büyüme sürecini yeni evinde de sürdürüyor.



Ağustos'ta doluluk yüzde 84,8 olarak gerçekleşti



Ağustos 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre Ağustos ayı toplam doluluk oranı yüzde 84,8 olarak gerçekleşti. Dış Hat doluluk oranı yüzde 84,3 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı 0,7 puan artarak yüzde 88,4 oldu.



Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 9,4'lik artış



Ağustos ayında taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 24,8 ile Kuzey Amerika, yüzde 12,2 ile Uzak Doğu ve yüzde 11,3 ile Avrupa katkı sağladı. Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Yurt İçinde 0,6 puan, Kuzey Amerika'da 0,4 puan, Uzak Doğu'da ise 0,3 puanlık artış gerçekleşti.



Yılın ilk 8 ayında 50 milyon yolcu taşındı



2019 Ocak-Ağustos arasındaki yılının ilk 8 aylık döneminde ise yaklaşık 50 milyon yolcu taşındı. Bunun yanı sıra dıştan dışa transfer yolcu sayısında ise yüzde 3,5'lik bir artış yaşandı. 2019 yılının ilk sekiz ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 985 bin tona ulaştı. - İSTANBUL