Türk Hava Yolları Brüksel Havaalanı'ndan ödül aldı - Son Dakika
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Türk Hava Yolları Brüksel Havaalanı'ndan ödül aldı

29.04.2022 00:07
Türk Hava Yolları Brüksel Havaalanı'ndan ödül aldı

Brüksel Havaalanı şirketi, Türk Hava Yollarına (THY) Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü verdi.

Brüksel Havaalanı şirketi, Türk Hava Yollarına (THY) Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü verdi.

Brüksel Havaalanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 Brüksel Havalimanı Havacılık Ödülleri sahiplerini buldu.

2021'de dakiklik ve performans, ağ geliştirme, güvenlik ve çevre alanlarında üstün başarı gösteren havayollarına 12 ödül verildi.

THY, Belçika Türk toplumuna hizmet etmek için yoğun bir uçuş programı yürütürken, Antalya'ya ve bu yıl Ankara'ya yeni uçuşlar başlatmasıyla, Kısa Mesafe Havayolu Ağı Geliştirme Ödülü'ne layık görüldü.

Açıklamada, "Arkadaşları ve aileleri yeniden bir araya getirmek, karantina ve seyahat yasaklarından sonra hiç olmadığı kadar önemliydi." denildi.

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Brüksel Havalimanı, Türk Hava Yolları, Havacılık, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları Brüksel Havaalanı'ndan ödül aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Hava Yolları Brüksel Havaalanı'ndan ödül aldı - Son Dakika
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