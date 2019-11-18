Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'nda 1. MCM-Diamant'ı ağırlayacak

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında yarın Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant'ı konuk edecek.

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Dolandırıcı kadın fark edilince dikkatleri dağıtmak için sokak ortasında soyundu

Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı