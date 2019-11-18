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Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'nda 1. MCM-Diamant'ı ağırlayacak
6 saat önce
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında yarın Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant'ı konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:12 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında yarın Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant'ı konuk edecek.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, yarın rakibi karşısında istediği sonucu alması durumunda üst tura çıkacak.
Tur atlayacak ekip, son 32 turunda İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımıyla eşleşecek.
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