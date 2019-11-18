Son Dakika Haberleri: Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'nda 1. MCM-Diamant'ı ağırlayacak
Son Dakika Spor Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'nda 1. MCM-Diamant'ı ağırlayacak - Son Dakika Spor

Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'nda 1. MCM-Diamant'ı ağırlayacak

6 saat önce

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında yarın Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant'ı konuk edecek.

Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'nda 1. MCM-Diamant'ı ağırlayacak, System.String[]

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında yarın Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant'ı konuk edecek.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, yarın rakibi karşısında istediği sonucu alması durumunda üst tura çıkacak.

Tur atlayacak ekip, son 32 turunda İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımıyla eşleşecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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