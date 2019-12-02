Son Dakika Haberleri: Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'nda Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı ağırlayacak
Son Dakika Spor Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'nda Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı ağırlayacak - Son Dakika Spor

Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'nda Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı ağırlayacak

6 saat önce

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'nda Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı ağırlayacak, System.String[]

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.


Takımlar arasındaki anlaşma gereği rövanş karşılaşması da 4 Aralık Çarşamba günü aynı salonda ve aynı saatte oynanacak.


Burhan Felek, Çarşamba, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:15 
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