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Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'nda Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı ağırlayacak
6 saat önce
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.
Takımlar arasındaki anlaşma gereği rövanş karşılaşması da 4 Aralık Çarşamba günü aynı salonda ve aynı saatte oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:15
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