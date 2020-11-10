Türk Hava Yolları CEV Challenge Kupası'nda tur arıyor - Son Dakika

Türk Hava Yolları CEV Challenge Kupası'nda tur arıyor

10.11.2020 13:15
Türk Hava Yolları CEV Challenge Kupası'nda tur arıyor, System.String[]

2019 ve 2020 yıllarında namağlup Balkan Şampiyonu olarak ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller etabında sahne alıyor.

2019 ve 2020 yıllarında namağlup Balkan Şampiyonu olarak ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller etabında sahne alıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019 ve 2020 yıllarında namağlup Balkan Şampiyonu olarak ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nın, 2021 CEV Challenge Kupası son 32 turununda sahne alacağı belirtildi.

Türk Hava Yolları ve Hırvatistan'ın OK Kastela takımlarının ortak kararı üzerine, turun iki maçı da 10-11 Kasım 2020 tarihlerinde saat 17.00'de İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu'nda oynanacak ve maçlar TRT Spor-2'den canlı yayımlanacak.

Tur öncesi Türk Hava Yolları Spor Kulübü Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım, başantrenör Marcello Abbondanza, takım menajeri Gizem Giraygil, takım kaptanı Şeyma Ercan ve orta oyuncu Aslı Kalaç açıklamalarda bulundu.

Bu kulübün en önemli mimarının, vizyonu ve destekleriyle Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, aynı zamanda da kulüp başkanı İlker Aycı olduğuna vurgu yapan Yıldırım, şunları ifade etti:

" Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları çatısı altında faaliyet gösteren bir kulübüz. Hedefimiz her zaman yapabileceğimizin en iyisini başarmak. Böyle bir markaya bu yakışır. 2016 yılından bu yana faaliyette olan genç ve yeni bir takım olmamıza rağmen her sene üstüne ekleyerek ilerliyoruz. Şu ana kadar koyduğumuz tüm hedefleri başarıyla tamamladık. Türk sporuna ve takımımıza katkılarından dolayı kendisine (İlker Aycı) çok teşekkür ederiz. Ligde oynadığımız son (7 Kasım 2020) maç ile Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk devresini hedeflediğimiz yerde, ilk dört takım arasında tamamladık. Bu bizi oldukça motive etti. Çok yoğun bir fikstürde mücadele ediyoruz. Buna rağmen takımdaki herkesin motivasyon ve konsantrasyon seviyesini çok iyi buluyorum. Takım olmak da bu zaten. Zorlu yollardan bir olarak çıkabilen ekipler başarıya ulaşıyor. Şimdi önümüzde Avrupa hedeflerimizi devam ettirebilmemiz adına iki önemli maç var. Hırvatistan ekibi OK Kastela'yı İstanbul'da ağırlayacağız. Umuyorum ki takımımız iki maçta da izleyicilere kaliteli ve keyifli bir mücadele izlettirip turu kayıpsız geçecek. Bu vesileyle, TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren başta olmak üzere, tüm TRT ailesine, takımımızın Avrupa heyecanına ortak oldukları için ve voleybola verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum."

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım menajeri Gizem Giraygil, ise şunları kaydetti:

"Başarılı ve sağlıklı geçen ilk devrenin ardından bu hafta Avrupa Kupası maceramız tekrar başlıyor. Rakibimize turun iki maçını da İstanbul'da oynamayı teklif ettik ve onlar da kabul ettiler. bugün ve yarın oynayacağımız maçlarda rakibimize üstünlük sağlayıp turu geçeceğimize inancım tam. İlerleyen turlar için CEV'in alternatif yollar düşündüğü haberini aldık. Umarım bütün takımların çıkarı ve sağlığının gözetildiği kararlar alınır ve biz de geçen sene pandemi sebebiyle yarım kalmış olan Challenge Kupası şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederiz."

Başantrenör Marcello Abbondanza, "Koronavirüs nedeniyle yarı finalde durmak zorunda kaldığımız geçen sezonun ardından, yeniden Avrupa'da mücadele etmeye başlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu hedefe ulaşmayı çok istiyoruz ve kupayı kazanmak için çok çalışıyoruz" diyerek düşüncelerini belirtti.

Türk Hava Yolları, voleybol, Avrupa, Kadın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk Hava Yolları CEV Challenge Kupası'nda tur arıyor - Son Dakika Spor


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