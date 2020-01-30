Türk Hava Yolları Çin'de sefer azaltıyor - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY), Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine yaptığı seferleri talep düşüşü nedeniyle 5 Şubat-29 Şubat tarihleri arasında azaltacağını açıkladı.



Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), Çin'de yaşanan korona virüsünün etkisiyle bölgeye olan yolcu talebinin düşmesine bağlı olarak Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerinde azaltmaya gidileceğini açıkladı.



5-29 Şubat tarihleri arasında seferler azaltılacak



Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli yolcularımız, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir. Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak http://turkishairlines.com üzerinden, Çağrı Merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL