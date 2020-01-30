Türk Hava Yolları Çin seferlerini azaltma kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları Çin seferlerini azaltma kararı aldı - Son Dakika

Türk Hava Yolları Çin seferlerini azaltma kararı aldı

7 saat önce

Türk Hava Yolları, Korona virüsü sebebiyle 5 Şubat - 29 Şubat tarihleri arasında Çin'e tarifeli seferlerini azaltma kararı aldı.

Türk Hava Yolları Çin seferlerini azaltma kararı aldı, System.String[]

Türk Hava Yolları, Korona virüsü sebebiyle 5 Şubat - 29 Şubat tarihleri arasında Çin'e tarifeli seferlerini azaltma kararı aldı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
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