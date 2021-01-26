Türk Hava Yolları, "Diamond" statüsüne layık görüldü - Son Dakika

Türk Hava Yolları, "Diamond" statüsüne layık görüldü

26.01.2021 10:30
Türk Hava Yolları,

Türk Hava Yolları (THY), APEX ve SimpliFlying tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede pandemi döneminde yaptığı seferlere yönelik aldığı önlemlerle sağlık ve güvenlik kategorisinde en yüksek seviye olan 'Diamond' statüsüne layık görüldü.

Türk Hava Yolları (THY), APEX ve SimpliFlying tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede pandemi döneminde yaptığı seferlere yönelik aldığı önlemlerle sağlık ve güvenlik kategorisinde en yüksek seviye olan 'Diamond' statüsüne layık görüldü.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, pandemi süresince en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinden biri olan THY'nin sunduğu ekstra güvenli seyahat deneyimi ve almış olduğu kapsamlı hijyen tedbirleri ile APEX (Airline Passenger Experience Association) tarafından gerçekleştirilen APEX Health Safety değerlendirmesinde en yüksek statü olan Diamond seviyesinde sınıflandırıldığı bildirildi.

THY hak etti

Açıklamada, APEX'in havayolu şirketlerini, pandemi döneminde almış oldukları hijyen tedbir ve önlemlerine göre 'Gold', 'Platinum' ve 'Diamond' statülerin bulunduğu belirtildi. Açılan online denetim formundaki 10 kategoriden 75 temas noktası ile ilgili sorulara sağlık ve hijyen tedbirlerine ilişkin yanıtlar, somut göstergeler esas alınarak katılımcılarca işlendiğini vurgulanırken, diğer hava yolu şirketleriyle birlikte puanlandırılan THY'nin, en yüksek sağlık ve güvenlik seviyesini ifade eden Diamond statüsünü elde ettiği kaydedildi.

Uçaklarda alınan önlemler

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte, yolcularının sağlıklı ve güvenli seyahat etmeleri amacıyla kapsamlı tedbirler ve bu yönde geliştirilen yenilikleri titizlikle hayata geçiren THY, Diamond statüsünü temininde; markanın yer hizmetlerindeki temassız check-in süreçleri, sosyal mesafe uygulaması, girişlerde ateş ölçümü, havaalanındaki koronavirüs testi hizmetlerinden, uçak içerisinde alınan sosyal mesafe tedbirleri, ekstra temizlik önlemleri, uçuşlarda görevlendirilen hijyen uzmanları ve tüm yolculara sunduğu hijyen kitlerine kadar onlarca kriter göz önünde bulunduruldu. Pandeminin hali hazırda devam etmesi, değişime müsait şartlar uyarınca alınması gereken tedbirler zaman zaman değişiklik gösterse de süreklilik gerektirdiğinden, değerlendirmede yer alan tüm havayollarının pandemi kaynaklı aldıkları tedbirler ve tatbik ettikleri bu yönlü uygulamalar her üç ayda bir denetlenerek statülerinin devamlılığı takip edilecek."

Aycı: "Diamond statüsü bizim için memnuniyet verici"

THY'nin açıklamasında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın görüşlerine de yer verildi. Sonuçları değerlendiren Aycı, "Yolcularımızın, pandemi koşullarında da seyahatlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerine yönelik aldığımız kapsamlı hijyen tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam ediyoruz. Bu dönemde başta uçuşlarımızda görevlendirdiğimiz hijyen uzmanı kabin ekiplerimiz, tüm yolcularımıza sunduğumuz hijyen setlerimiz olmak üzere, havalimanları ve uçaklarımızda aldığımız tedbirlerle yolcularımızın seyahatleri boyunca kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladık. Güvenli seyahat standartlarımızın, en yüksek seviye olan Diamond statüsünde karşılık bulması bizim için memnuniyet verici. Yolcularımıza mümkün olan en iyi seyahat deneyimini sunabilmek adına özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"APEX, THY'nin gayretini takdir ediyor"

Ayrıcıa APEX CEO'su Dr. Joe Leader da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "THY, hastane seviyesinde sunduğu sağlık güvenliği uygulamaları ile birlikte yolcularına Diamond sertifikalı inanılmaz bir yolcu deneyimi yaşatıyor. Havayolu şirketi, 127 ülkeyi kapsayan geniş uçuş ağı üzerinde ele aldığı yolcu sağlığı güvenliği planını, Kovid-19 salgınının başlangıcından itibaren adım adım uygulamaya geçirdi. APEX, Türk Hava Yolları'nın dünya genelinde yolcu güvenliği konusunda sergilediği bu inanılmaz bağlılık ve gayretini takdir ediyor" dedi.

Türk Hava Yolları, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Türk Hava Yolları, 'Diamond' statüsüne layık görüldü - Son Dakika Magazin


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