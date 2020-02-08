Türk Hava Yolları, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'yu uçuş ağına ekledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'yu uçuş ağına ekledi - Son Dakika

Türk Hava Yolları, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'yu uçuş ağına ekledi

6 saat önce

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları(THY), uçuş ağına bir noktayı daha ekledi.

Türk Hava Yolları, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'yu uçuş ağına ekledi, System.String[]

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları(THY), uçuş ağına bir noktayı daha ekledi. Afrika Kıtası'nda yer alan Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya tarifeli seferler başlatan THY, küresel uçuş ağında 319'uncu destinasyona ulaştı.


Türk Hava Yolları, Afrika Kıtası'ndaki Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya 7 Şubat itibariyle tarifeli sefer başlattı. Yeni destinasyonla birlikte THY, Afrika'daki 60'ıncı uçuş noktası ulaşmış oldu. Malabo'ya düzenlenecek seferler, İstanbul-Port Harcourt-Malabo-İstanbul parkurunda ve Boeing 737-900 tipi uçaklarla icra edilecek.


"Malabo'yu, sürekli genişleyen uçuş ağımıza eklediğimiz için oldukça mutluyuz"


Hat açılışına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "İstanbul Havalimanı ile birlikte Türk havacılığında ve turizm sektöründe yeni bir dönem başladı. Yeni, devasa operasyon merkezimiz bize uçuş ağımızı genişletme noktasında eşsiz bir performans sergileme avantajı sağlıyor. Bugün, yeni dönem stratejimizin bir parçası olarak Afrika kıtasında yer alan Malabo'yu, Türk Hava Yolları'nın sürekli genişleyen uçuş ağına eklediğimiz için oldukça mutluyuz. Bugünden itibaren Malabo'ya seyahat edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Ekvator Ginesi arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.


Malabo, Afrika Kıtasında yer alan Ekvator Ginesi'nin başkenti ve ülkenin en büyük ikinci şehri konumunda yer alıyor. Petrol zengini olmasının yanı sıra turizm faaliyetleri de önem arz eden şehir, doğal güzellikleri, zengin dünya mutfağı ve tarihi mimarisiyle Afrika Kıtası'nın en ayrıcalıklı şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ekvator Ginesi'nin en eski şehri Malabo'yu deneyimlemek isteyenler bu şehre 789 Dolardan başlayan fiyatlar ile seyahat edebilecek. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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