Türk Hava Yolları, Fenerbahçe'yi Mağlup Etti
37 dakika önce
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final ikinci müsabakasında Türk Hava Yolları, Fenerbahçe'yi 3-2 yendi ve seriyi 1-1'e getirdi.
Vestel
Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final ikinci müsabakasında Türk Hava Yolları
, Fenerbahçe
'yi 3-2 yendi ve seriyi 1-1'e getirdi.
Fenerbahçe Opet
Kadın Voleybol Takımı, 2018-2019 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final etabı ikinci maçında TVF Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda Türk Hava Yolları ile karşılaştı. Mücadeleyi 25-17, 18-25, 25-16, 25-20 ve 13-15'lik setlerle 3-0 THY
kazandı. İlk maçı sarı-lacivertliler kazanırken, seri böylece 1-1'e geldi. Çeyrek final etabının üçüncü karşılaşmasını alan taraf yarı finale yükselecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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