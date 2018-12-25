Son Dakika Haberleri: Türk Hava Yolları - Galatasaray Hdı Sigorta: 0-3

Türk Hava Yolları - Galatasaray Hdı Sigorta: 0-3

41 dakika önce

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç)GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladin,Cansu...

Türk Hava Yolları - Galatasaray Hdı Sigorta: 0-3, System.String[]


SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül 

TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladin ,Cansu Çetin, Jackson ( Gizem Karadayı, Meryem Boz, Sinem Yıldız)

SETLER : 22-25, 19-25, 17-25

SÜRE: 77 dakika (28, 26, 23)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:39 Kaynak: DHA

Berin Yıldırım, Sigorta, Galatasaray, Türk Hava Yolları, Spor
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