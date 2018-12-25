Türk Hava Yolları - Galatasaray Hdı Sigorta: 0-3
41 dakika önce
SALON: Burhan FelekHAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç)GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladin,Cansu...
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt
, Mehmet Gül
TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım
, Funda Bilgi, Duygu Arslan
, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla Akın
, Leys, Aslı Kalaç
, Hande Baladin ,Cansu Çetin
, Jackson ( Gizem Karadayı
, Meryem
Boz, Sinem Yıldız)
SETLER : 22-25, 19-25, 17-25
SÜRE: 77 dakika (28, 26, 23)
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Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray
HDI Sigorta
, Türk Hava Yolları
'nı 3-0 mağlup etti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:39 Kaynak: DHA
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