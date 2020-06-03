Türk Hava Yolları ile Euroleague anlaşması devam edecek!

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde basketboldaki en önemli organizasyonu olan Euroleague ile Türk Hava Yolları arasındaki iş birliği önümüzdeki dönemde de devam edecek. Türk Hava Yolları ile Euroleague yönetimi arasında 2010 yılında imzalanan anlaşmanın ardından taraflar 2013'te tekrar bir araya gelerek bu ortaklığın 2020 yılına kadar uzatılması kararı almıştı. Euroleague'de sezonun iptal edilmesi sonrasında anlaşmanın devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili olarak Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: "Euroleague ile iş birliğimiz devam ediyor. Türk Hava Yolları ile Euroleague arasında 10 yılı aşkın süredir devam eden bir beraberlik söz konusu. Taraflar arasında herhangi bir sıkıntı da mevcut değil. Euroleague yönetimi ile karşılıklı olarak devam kararı aldık. Gelecek süreçte hayırlı haberi hep beraber veririz diye düşünüyoruz."



